Unternehmen geben viel Geld für KI-Lizenzen aus, doch die Systeme liefern generische Antworten oder halluzinieren Fakten. Eine Analyse von 200 B2B-Projekten zeigt: Den meisten fehlt nicht die Technologie, sondern der Kontext. Erfolgreiche Firmen investieren ihre Mittel völlig anders. Es ist das klassische Szenario in Unternehmen anno 2026: Der Vorstand gibt grünes Licht für "KI". Es wird ein großes Budget freigegeben - oft sechsstellig -, eine renommierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n