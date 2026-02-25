Hintertux (ots) -Wenn in tiefer gelegenen Regionen der Firn dem Frühling weicht, beginnt am Hintertuxer Gletscher - Österreichs einzigem Gletscher mit 365 Tagen Schneegarantie - die schönste Zeit des Jahres.Mit bestens präparierten Pisten auf über 3.250 m Höhe bietet die Region bis in den Juni hinein Bedingungen, die man sonst nur aus dem Hochwinter kennt. Die verlängerte Skisaison kombiniert das Beste aus zwei Welten: die Griffigkeit des Gletscherschnees und die Kraft der Frühlingssonne. Auf 60 km Abfahrten finden Carver und Genussfahrer gleichermaßen ihren Rhythmus, bevor es zum Einkehrschwung auf die Sonnenterrassen mit Blick auf die Dreitausender der Zillertaler Alpen geht.Für das passende Ambiente sorgt das 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux. Direkt an der Talstation der Gletscherbahn gelegen, ist es der ideale Ausgangspunkt für anspruchsvolle Wintergenießer. Das Hotel besticht durch eine feine Kulinarik, gehobenem Wohnkomfort und einem weitläufigen Wellnessbereich. Ein besonderes Highlight ist der Sky-Pool, in dem man mit Blick auf die umliegende Berwelt scheinbar schwerelos die Muskulatur regeneriert.Sonnenskilauf in Hintertux in Kombination mit dem Verwöhnangebot vom 4*s Hotel Neuhintertux ist die wohl schönste Verlängerung des Winters.TIPP: Neuhintertux Gletscher Moments bis 07.06.20263 Nächte inkl. 3/4 Neuhintertux-Verwöhnpension ab Euro 555,- pro Person / Aufenthalt.Pressekontakt:Hotel Neuhintertux ****superior · Telefon: +43 5287 8580E-Mail: hotel@neu-hintertux.com · Website: www.neu-hintertux.comOriginal-Content von: Hotel Neuhintertux, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103423/100938623