Steyr Motors: Einladung zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 am Freitag, 6. März 2026, um 9:00 Uhr (MEZ) Steyr, Österreich, 25. Februar 2026 - Die Steyr Motors AG ( ISIN AT0000A3FW25 ), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, wird ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 6. März 2026 veröffentlichen. An diesem Tag findet um 9:00 Uhr (MEZ) ein Earnings Call statt. Der Earnings Call wird von Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, durchgeführt, der durch die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 und den Ausblick für 2026 führen sowie einen umfassenden Überblick über die Geschäftsentwicklung von Steyr Motors geben wird, gefolgt von einer Q&A-Session. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten. Um am Earnings Call teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://webcast.meetyoo.de/reg/iwx5jgQP9vVv Alle Teilnehmer werden während der Präsentation stumm geschaltet sein. Teilnehmer, die eine Frage stellen möchten, können dies nach der Präsentation während der Q&A-Session tun. Die begleitende Präsentation wird vor Beginn des Earnings Calls auch auf der Website des Unternehmens unter https://ir.steyr-motors.com/publikationen/ verfügbar sein.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate ("APU") für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de



