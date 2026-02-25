EQS-News: Steyr Motors AG
Steyr Motors: Einladung zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 am Freitag, 6. März 2026, um 9:00 Uhr (MEZ)
Steyr, Österreich, 25. Februar 2026 - Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, wird ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 6. März 2026 veröffentlichen. An diesem Tag findet um 9:00 Uhr (MEZ) ein Earnings Call statt.
Der Earnings Call wird von Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors, durchgeführt, der durch die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 und den Ausblick für 2026 führen sowie einen umfassenden Überblick über die Geschäftsentwicklung von Steyr Motors geben wird, gefolgt von einer Q&A-Session.
Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten.
Um am Earnings Call teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier:
https://webcast.meetyoo.de/reg/iwx5jgQP9vVv
Alle Teilnehmer werden während der Präsentation stumm geschaltet sein. Teilnehmer, die eine Frage stellen möchten, können dies nach der Präsentation während der Q&A-Session tun.
Die begleitende Präsentation wird vor Beginn des Earnings Calls auch auf der Website des Unternehmens unter https://ir.steyr-motors.com/publikationen/ verfügbar sein.
Steyr Motors AG
Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz
