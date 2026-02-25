Bremen (ots) -Vor über 50 aktiven Investoren, Partnern und Immobilieninteressierten hat Oliver Fischer im VIP-Bereich des Weserstadions in Bremen sein bewährtes FIX&FLIP-System präsentiert. Das Event des Veranstalters Kalipe Immobilien fand am 5. Februar 2026 statt. Dabei bot sich eine wertvolle Gelegenheit, sich in einem professionellen und exklusiven Rahmen über belastbare Strategien für den Vermögensaufbau mit Immobilien in einem von Zinswende und regulatorischer Unsicherheit geprägten Markt auszutauschen.Oliver Fischer: "Die zunehmende Verunsicherung vieler privater Investoren durch die Zinswende und mediale Krisennarrative hat mich dazu veranlasst, einen klar strukturierten und nachvollziehbaren Weg aufzuzeigen. Mein Ziel ist es dabei, insbesondere jungen und unternehmerisch geprägten Anlegern über mein individuelles Sparring eine belastbare Orientierung zu bieten, die nicht auf theoretischen Modellen, sondern auf über 35 Jahren praktischer Markterfahrung und mehr als 3.000 erfolgreich abgewickelten Wohneinheiten beruht. Nur so können risikoarme, realistische und steuerlich einwandfreie Immobilienstrategien entwickelt werden."Im Detail stellte Oliver Fischer bei der Abendveranstaltung sein bewährtes Konzept für den kurzfristigen Immobilienhandel vor, das vor allem auf einfach handhabbare Objekte setzt und auf dem systematischen Einkauf deutlich unter Marktwert basiert. All das beinhaltet eine professionelle, kalkulierbare Aufwertung der Immobilien durch klar definierte Prozesse sowie einen zielgerichteten Verkauf, der genau auf definierte Käufergruppen abgestimmt ist. In seiner strategischen Begleitung hierzu legt Oliver Fischer großen Wert auf Prozessdisziplin und Risikosteuerung, um Investitionsrisiken zu minimieren.Ergänzend sprach er über verbreitete steuerliche Fehlannahmen wie die "Bestands-Infizierung" und erläuterte rechtliche Aspekte, die häufig Investitionsentscheidungen blockieren. Zudem analysierte er die demografische Entwicklung, die mit einer zunehmenden Verkaufsbereitschaft älterer Eigentümer einhergeht, sowie neue staatliche Förderprogramme für Bestandsimmobilien und Eigennutzer. Neben den Inhalten zur Immobilienstrategie bot das Event auch Gelegenheit für persönlichen Austausch auf Augenhöhe, was den Teilnehmern wertvolle Kontakte und Inspiration für ihre Investitionsvorhaben ermöglichte."So unterstrich das Event letztlich auch den besonderen Charakter unseres 'Investoren-Zirkels': Es geht mir nicht um klassischen Unterricht, sondern um eine langfristige Partnerschaft und Prozessbegleitung. Als strategischer Sparringspartner möchte ich Anlageinteressierten damit nicht nur Wissen vermitteln, sondern individuelle Begleitung bieten, die langfristig auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtet ist. Da auch das Feedback durchweg positiv ausfiel, werden wir auch künftig weitere Partner in unseren 'Investoren-Zirkel' aufnehmen und sie mit hochkarätigen Veranstaltungen bei der Skalierung und Strukturierung ihrer Immobilienaktivitäten unterstützen", betont Oliver Fischer abschließend.Mehr Informationen unter: https://www.oliverfischer.dePressekontakt:Oliver FischerE-Mail: support@fixundflip.deWebsite: https://www.oliverfischer.deRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Oliver Fischer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181933/6223474