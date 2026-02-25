Mainz (ots) -
Woche 12/26
Sonntag, 15.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
0.20 Ein Mops zum Verlieben
(Patrick)
Sarah Beattie Edmondson
Oliver Ed Skrein
Ben Tom Bennett
Becky Emily Atack
Maureen Jennifer Saunders
Celia Gemma Jones
Mr. Peters Adrian Scarborough
Alan Peter Davison
Rosemary Cherie Lunghi
Regie: Mandie Fletcher
Großbritannien/Belgien 2018
Im Streaming: 16. März 2026, 10.00 Uhr bis 31. März 2026
(Der Spielfilm "Mein Leben mit Leo" entfällt)
Montag, 16.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.10 Ein Mops zum Verlieben
(Patrick)
(weitere Angaben s. 15.03.)
(Der Spielfilm "Mein Leben mit Leo" entfällt)
Dienstag, 17.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.40 heute-show präsentiert: Till to go
Klimakrise
Satirischer Spaziergang mit Till Reiners
(vom 23.9.2022)
Deutschland 2022
("heute-show"-Online-Clip entfällt).
Woche 14/26
Samstag, 28.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
1.40 All die schönen Pferde
(All the Pretty Horses)
(von 22.05 Uhr)
USA 2000
4.30 Ich träumte von Afrika
- 6.20 (I Dreamed of Africa)
(von 23.55 Uhr)
USA 2000
Beginn Sommerzeit
Zeitumstellung von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr
ist im Programmablauf berücksichtigt.
(Die WH des Spielfilms "Greenland" entfällt).
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6223482
Woche 12/26
Sonntag, 15.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
0.20 Ein Mops zum Verlieben
(Patrick)
Sarah Beattie Edmondson
Oliver Ed Skrein
Ben Tom Bennett
Becky Emily Atack
Maureen Jennifer Saunders
Celia Gemma Jones
Mr. Peters Adrian Scarborough
Alan Peter Davison
Rosemary Cherie Lunghi
Regie: Mandie Fletcher
Großbritannien/Belgien 2018
Im Streaming: 16. März 2026, 10.00 Uhr bis 31. März 2026
(Der Spielfilm "Mein Leben mit Leo" entfällt)
Montag, 16.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
5.10 Ein Mops zum Verlieben
(Patrick)
(weitere Angaben s. 15.03.)
(Der Spielfilm "Mein Leben mit Leo" entfällt)
Dienstag, 17.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.40 heute-show präsentiert: Till to go
Klimakrise
Satirischer Spaziergang mit Till Reiners
(vom 23.9.2022)
Deutschland 2022
("heute-show"-Online-Clip entfällt).
Woche 14/26
Samstag, 28.03.
Bitte Programmänderungen beachten:
1.40 All die schönen Pferde
(All the Pretty Horses)
(von 22.05 Uhr)
USA 2000
4.30 Ich träumte von Afrika
- 6.20 (I Dreamed of Africa)
(von 23.55 Uhr)
USA 2000
Beginn Sommerzeit
Zeitumstellung von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr
ist im Programmablauf berücksichtigt.
(Die WH des Spielfilms "Greenland" entfällt).
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6223482
© 2026 news aktuell