Die VHV hat Neuerungen für die Tarife ihrer Hausratversicherung bekannt gegeben. Darunter sind Leistungsverbesserungen und neue oder überarbeitete optionale Bausteine. Neu ist beispielsweise eine Absicherung gegen digitale Risiken und erweiterte Diebstahlleistungen. Die VHV Allgemeine Versicherung hat ihre Hausratversicherung überarbeitet. Die neue Tarifgeneration bietet Versicherten bereits einen Tag nach Antragstellung Versicherungsschutz. Durch die Konditionsdifferenzdeckung wird eine bei einem
