Was im März greift: die neuen Krankenkassen-Zusatzbeiträge für Rentner, neue Versicherungskennzeichen für Mopeds & Co., ein transparenterer SCHUFA-Score, die GwG-Meldeverordnung sowie möglicher Grundsteuer-Teilerlass bei Mietausfall. Und obendrauf: Zeitumstellung und das Ende des Heckenschnitts. Im März treten wieder einige Neuerungen rund um Geld, Rente und den Alltag in Kraft. Es geht beispielsweise um Beiträge, Fristen oder praktische Regeln. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact