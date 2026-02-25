Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 25.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Nasdaq Rückblick - Kursentwicklung am Vortag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.795 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf bewegte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsrange, bevor er mit Aufnahme des offiziellen US-Handels das Tagestief bei 24.653 Punkten markierte.

Im Anschluss setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten führte. Das Tageshoch wurde bei 25.035 Punkten formatiert, der Tagesschluss erfolgte mit 24.989 Punkten knapp unterhalb der 25.000-Punkte-Marke.

Die Handelsspanne lag bei 382 Punkten (Vortag: 370 Punkte).

Damit zeigte sich im kurzfristigen Zeitfenster eine leichte Stabilisierungstendenz, auch wenn der nachhaltige Ausbruch über die 25.000 Punkte bislang noch aussteht.

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.