Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 25.02.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.795 Punkten. Übergeordnet ging es bis zum Nachmittag in einer engeren Box seitwärts. Der Index formatierte mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag das Tagestief. Es ging von hier aus in dynamischen Impulsen aufwärts an und über die 25.000 Punkte-Marke. Dem Nasdaq gelang es am Abend, sich im Dunstkreis dieser Marke festzusetzen. Der Tagesschluss wurde knapp unter dieser Marke formatiert.
- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100
?? Drei Key Takeaways - Nasdaq 100 aktuell im Überblick
Kurzfristig bullisches Momentum im Stundenchart Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild konstruktiv. Ein Ausbruch über 25.090/100 Punkte könnte weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 25.200 und darüber freisetzen.
Übergeordnet weiterhin neutrale Struktur im 4h-Chart Trotz der Erholung bleibt die Nasdaq Analyse im größeren Zeitfenster neutral. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die übergeordneten Retracement-Marken und in Richtung SMA200 würde das Chartbild deutlich aufhellen.
25.000 Punkte als kurzfristige Schlüsselmarke Die Zone um 25.000 Punkte entscheidet über die weitere Richtung. Oberhalb dominieren Anschlusskäufe mit klar definierten Kurszielen, unterhalb rücken zahlreiche eng gestaffelte Unterstützungen bis in den Bereich um 24.700 Punkte in den Fokus.
Nasdaq Rückblick - Kursentwicklung am Vortag
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.795 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf bewegte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsrange, bevor er mit Aufnahme des offiziellen US-Handels das Tagestief bei 24.653 Punkten markierte.
Im Anschluss setzte eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die den Index über die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten führte. Das Tageshoch wurde bei 25.035 Punkten formatiert, der Tagesschluss erfolgte mit 24.989 Punkten knapp unterhalb der 25.000-Punkte-Marke.
Die Handelsspanne lag bei 382 Punkten (Vortag: 370 Punkte).
Damit zeigte sich im kurzfristigen Zeitfenster eine leichte Stabilisierungstendenz, auch wenn der nachhaltige Ausbruch über die 25.000 Punkte bislang noch aussteht.
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Morgen knapp über der SMA20 (aktuell 24.965 Punkte). Erst nach einem Rücksetzer gelang es dem Index, sich dynamisch über alle relevanten gleitenden Durchschnitte zu schieben und sich oberhalb dieser Linien zu etablieren.
Im Zuge dieser Bewegung wurde das 38,2 %-Retracement erreicht, wo sich der Index zunächst festsetzen konnte....
