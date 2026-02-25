DAX Prognose für Mittwoch, 25.02.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.020 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der DAX gab mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst nach, konnte sich aber rasch wieder erholen und zurück an die 25.000 Punkte-Marke laufen. Nach einem weiteren Rücksetzer am frühen Nachmittag ging es dynamisch an das Tageshoch. Dieses wurde abverkauft, der Index rutschte zurück unter die 25.100 Punkte. Hier wurde auch der Xetra Schluss formatiert. Nachbörslich zogen die Notierungen wieder moderat an. Es ging am Abend an und über die 25.050 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 25.045 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Drei Key Takeaways - DAX aktuell im Überblick

DAX aktuell in enger Entscheidungszone Der DAX bewegt sich rund um 25.030 Punkte zwischen SMA20, SMA50 und SMA200. Diese Ballung relevanter Durchschnittslinien spricht für eine kurzfristige Richtungsentscheidung.

25.030 Punkte als Schlüsselmarke Oberhalb dieser Marke bleiben 25.185 bis 25.280 Punkte erreichbar. Unterhalb davon rücken 24.846 sowie 24.680 Punkte als nächste Unterstützungen in den Fokus.

Neutrales Setup mit leichtem Abwärtsrisiko Trotz 60 - Wahrscheinlichkeit für das bullische Szenario wird ein seitwärts bis leicht abwärts gerichteter Handel erwartet, solange kein dynamischer Ausbruch erfolgt.

DAX aktuell: Rückblick auf den 24.02.2026

Der DAX startete gestern bei 25.020 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte zunächst Schwäche ein, ehe sich der Index stabilisieren und die Marke von 25.000 Punkten zurückerobern konnte.

Am frühen Nachmittag folgte ein weiterer Rücksetzer, bevor der DAX dynamisch an das Tageshoch bei 25.101 Punkten lief. Dieses Niveau wurde jedoch abverkauft, sodass der Index wieder unter 25.100 Punkte fiel und dort auch den Xetra-Schluss bei 24.986 Punkten markierte.

Im nachbörslichen Handel konnte sich der DAX moderat erholen und beendete den Tag bei 25.045 Punkten.

Marktbreite per Xetra-Schluss (24.02.2026):

26 Aktien im Plus

14 Aktien im Minus

Top-Werte:

Continental +3,73 %

Symrise +3,33 %

RWE +2,11 %

Schwächste Werte:

Fresenius Medical Care -7,80 %

MTU -6,34 %

Fresenius SE -2,67 %

Die Handelsspanne lag bei 213 Punkten (08:00-22:00 Uhr)....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.