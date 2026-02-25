Garching (ots) -Gorenje gibt eine besondere Partnerschaft bekannt: Fußball-Ikone Luka Modric ist das neue Markengesicht des europäischen Hausgeräteherstellers. Als Testimonial wird er europaweit in umfassenden Multi-Channel-Kampagnen zu sehen sein. Gorenje und Luka Modric sind sich sicher: Wahre Größe beginnt zu Hause.Die Kooperation zwischen Gorenje und Luka Modric steht für Qualität, Beständigkeit und Erfolg. Als Ballon-d'Or-Gewinner und einer der prägendsten Fußballer seiner Generation verkörpert Luka Modric Spitzenleistungen, die weit über den Sport hinausgehen. Damit passt er ideal zu Gorenjes Anspruch an Produkt- und Lebensqualität. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht eine gemeinsame Überzeugung: Erfolg, persönliche Erfüllung und nachhaltige Spitzenleistung haben ihren Ursprung im Zuhause - in einem Umfeld, das tagtäglich für Stabilität, Inspiration und einen leichten Alltag sorgt.Gemeinsame Werte"Luka Modric ist mehr als eine Fußball-Ikone - er ist ein Mensch, für den die Familie der größte Erfolg ist. Diese Werte teilen wir bei Gorenje. Unsere Partnerschaft dreht sich nicht nur um Hausgeräte, sondern darum, ein Zuhause zu unterstützen, das Leistung überhaupt erst möglich macht", erklärt Sühel Semerci, Managing Director Hisense Gorenje DACH. "Wir sind stolz darauf, diese Unterstützung zu bieten, die es einer Legende wie Luka und Familien in ganz Europa ermöglicht, sich auf die Momente zu konzentrieren, die wirklich zählen", so Sühel Semerci weiter.Auch für Luka Modric sind diese Werte entscheidend für die Zusammenarbeit mit Gorenje: "Ich freue mich sehr, Teil der Gorenje-Familie zu werden. Meine Leistungen im Stadion basieren auf der Ruhe und Stabilität, die ich zu Hause finde. Gorenje passt zu meinen Familienwerten, weil die Marke ein Umfeld schafft, das den Alltag vereinfacht und mir ermöglicht, meine Energie meiner Karriere und meinen Liebsten zu widmen", betont Luka Modric.Partner des FußballsAls Teil der internationalen Hisense Gruppe stärkt Gorenje mit dem neuen Testimonial sein Standing als Partner des Fußballs. Die Hisense Group engagiert sich seit vielen Jahren bei den größten Fußballereignissen der Welt - darunter die UEFA EURO 2016, 2020 und 2024 sowie die FIFA Fußball-Weltmeisterschaften 2018, 2022 und 2026.In diesem Jahr sind Hisense und Gorenje offizielle Sponsoren der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 und unterstreichen erneut ihr Engagement für den Sport. Ziel ist es, den Fans in ganz Europa durch Innovation und die gemeinsame Leidenschaft für Spitzenleistung besondere Erlebnisse zu schaffen.Weitere Informationen unter: www.gorenje.dePressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldgorenje@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6223528