Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Morgen richtet sich die Aufmerksamkeit datenseitig zunächst auf Deutschland, so die Analysten der Helaba.Es stünden die BIP-Detailzahlen und das GfK-Konsumklima an. Bezüglich der Wachstumsrate des deutschen BIPs werde weitgehend erwartet, dass die Vorabschätzung eines Anstiegs im vierten Quartal 2025 um 0,3% (Vq.) bestätigt werde. Damit einhergehend sollte die Jahreswachstumsrate zum Jahresende bei +0,4% liegen. Die Stimmung unter den Verbrauchern sei derweil noch immer gedämpft. Zwar sei mit einer leichten Verbesserung des GfK-Konsumklimas zu rechnen, das Niveau läge aber auch dann noch klar unterhalb historischer Durchschnitte. Die noch immer schwach ausgeprägte konjunkturelle Dynamik und die Meldungen über Arbeitsplatzverluste, vor allem in der Industrie, hätten bis zuletzt eher belastend gewirkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...