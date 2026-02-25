Der US-Elektroautohersteller Lucid Motors hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz um 68 Prozent auf 1,35 Milliarden US-Dollar steigern können. Der Verlust fiel allerdings wie schon in den Vorjahren sehr hoch aus, er blieb mit 2,7 Milliarden US-Dollar aber immerhin stabil gegenüber 2024. In 2026 sollen nun ein neues Modell und die Expansion in weitere europäische Länder für mehr Erfolg sorgen. Dass Lucid bislang hochdefizitär arbeitet, ist hinlänglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
