© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die Anteile des US-Spezialisten für Sicherheitslösungen Axon Enterprise haben sich in den vergangenen Monaten halbiert. Doch jetzt gelingt ein Befreiungsschlag. Axon Enterprise: Zahlen sorgen für Entspannung im Abwärtstrend Die Aktie von Axon Enterprise war 2024 und 2025 ein echter Highflyer und konnte sich in rund 1,5 Jahren fast vervierfachen. Das hohe Wachstum des Verteidigungsspezialisten mit Produkten und Dienstleistungen wie Tasern, Drohnen, Bodycams und Software für "Predictive Policing" sorgte für anhaltendes Anlegerinteresse. Allerdings war die Kursentwicklung der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt, was in eine hartnäckige Bewertungskorrektur mündete. Vom Allzeithoch bei rund …Den vollständigen Artikel lesen
