EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Logwin AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Logwin AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Ort: https://www.logwin-logistics.com/company/investors/financial-reports
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Logwin AG
|an de Längten 5
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.logwin-logistics.com
