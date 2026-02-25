DAX und internationale Börsen freundlich - Konjunkturdaten im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich. Der DAX legt im frühen Handel moderat zu. Unterstützung kommt auch von den europäischen Nachbarbörsen, wo der Euro Stoxx 50 ebenfalls mit leichten Gewinnen startet. An den US-Märkten setzt sich die positive Tendenz fort: Dow Jones, S&P 500 und der Nasdaq 100 bewegen sich fester. Besonders deutlich fällt der Rückenwind aus Asien aus, wo der Nikkei 225 mit einer starken Aufwärtsbewegung in den Handel gegangen ist.

Makroökonomischer Überblick

Am Morgen steht Deutschland im Fokus der Märkte. Die zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts bestätigt für das vierte Quartal 2025 das stärkste Wachstum seit drei Jahren und signalisiert einen soliden konjunkturellen Jahresendspurt. Getragen wurde die Entwicklung vor allem von steigenden privaten und staatlichen Konsumausgaben sowie anziehenden Investitionen. Gleichzeitig rücken die öffentlichen Finanzen stärker in den Blick: Das Haushaltsdefizit fiel höher aus als zunächst angenommen und verdeutlicht die wachsende Bedeutung staatlicher Ausgaben als Konjunkturstütze zu Beginn des Jahres 2026. Am Nachmittag folgen aus den USA die Verkäufe neuer Häuser, ein wichtiger Gradmesser für den Zustand des amerikanischen Immobilienmarktes und die Zinswirkung auf die Realwirtschaft.

Meistgehandelte Aktien im Überblick Auto1 Group gerät deutlich unter Druck. Nach Vorlage der Jahreszahlen und eines vorsichtigen Ausblicks ziehen sich viele Anleger zurück. Zwar soll der Fahrzeugabsatz weiter steigen, doch zusätzliche Investitionen dämpfen kurzfristig die Gewinnfantasie. Diageo erlebt in London einen kräftigen Rückschlag. Gesenkte Jahresziele und eine angekündigte Kürzung der Dividende belasten den Spirituosenhersteller. Vor allem die schwächere Entwicklung in den USA und China sorgt für Ernüchterung und lässt die zuvor gestartete Erholung abrupt ins Stocken geraten. Eon hingegen notiert leicht im Plus. Die vorgelegten Zahlen gelten als solide, doch ein zurückhaltender Ausblick und mögliche Gewinnmitnahmen bremsen den Lauf. Langfristig bleibt der Konzern dank hoher Investitionen in die Netzinfrastruktur und des steigenden Energiebedarfs durch Rechenzentren gut positioniert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN4X01 9,91 79,73354 USD 7,95 Open End Silber Bull UN4G5K 12,13 77,097211 USD 7,49 Open End DAX Bear UG31HV 15,88 26640,330786 Punkte 15,58 Open End DAX Bull UG52H7 29,58 22094,394913 Punkte 8,47 Open End DAX Bear UG2JW0 4,68 25497,734144 Punkte 53,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.02.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Shell plc Call HD77XT 0,27 42,00 EUR 14,32 17.06.2026 Rheinmetall AG Call UG36M9 44,76 1500,00 EUR 2,69 16.06.2027 Beiersdorf AG Call HD8DN6 0,11 130,00 EUR 12,91 17.06.2026 DAX Call UG7GJN 5,54 27000,00 Punkte 14,5 18.09.2026 GE Vernova Inc. Call UG7QHT 5,05 1000,00 USD 5,82 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.02.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit adidas AG Long HC281K 5,07 106,823315 EUR 3 Open End DAX Long UN3C6S 1,83 24156,730961 Punkte 30 Open End DAX Long HD6QGD 6,88 21866,201218 Punkte 8 Open End Siemens Energy AG Short UN4J23 3,54 181,973333 EUR -15 Open End Barrick Mining Corp. Long UN3U0K 5,96 39,777457 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.02.2026; 10:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!