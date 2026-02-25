Nordex hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 eine starke Leistung erbracht und die Erwartungen deutlich übertroffen. Während das vierte Quartal typischerweise saisonal stark ist aufgrund der Projektabschlüsse zum Jahresende, spiegelt diese Leistung das strukturell verbesserte Ertragsprofil des Unternehmens wider. Bessere Preisgestaltung, disziplinierte Projektdurchführung, eine günstige regionale und Produktmischung sowie stärkere Skaleneffekte führten zu einer erheblichen Margenausweitung und verdeutlichten die wachsende operative Hebelwirkung. Für das Geschäftsjahr 2025 erzielte Nordex ein solides Umsatzwachstum, verbesserte Margen und einen sehr starken freien Cashflow, unterstützt durch günstige Working Capital-Dynamiken und hohe Kundenanzahlungen. Der Rekord-Auftragsbestand bietet hervorragende Umsatzsichtbarkeit, wobei die europäischen Märkte stark sind und Nordamerika an Dynamik gewinnt. Ausblickend hat das Management die mittelfristigen Rentabilitätsziele angehoben und plant Kapitalrückflüsse, wahrscheinlich in Form einer Dividende ab dem Geschäftsjahr 2026. Wir erhöhen unsere Schätzungen, bestätigen das Rating KAUFEN und heben das Kursziel auf 40,00 EUR von zuvor 36,00 EUR an. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





