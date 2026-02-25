Die First Solar-Aktie kracht am Mittwochmorgen im europäischen Handel um -14% in die Tiefe. Hat der Solarmodulhersteller so stark mit seinen Zahlen enttäuscht und können Anleger hier nun ein Schnäppchen machen? Kein Wachstum mehr In der Tat sorgte First Solar mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal und Jahr sowie mit dem Ausblick auf das laufende Jahr für große Enttäuschung. So fielen sie im Detail aus: Beim Umsatz konnte der Solarmodulhersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de