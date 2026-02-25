Wiesbaden (ots) -Die R+V Versicherung verzeichnet im Geschäftsjahr 2025 ein deutliches Beitragswachstum. Die 2025 gestartete Unternehmensstrategie zeigt Wirkung.- Die R+V Gruppe legte 2025 bei den Beiträgen über alle Sparten um 8,6 Prozent auf rund 23 Milliarden Euro zu.- Im deutschen Erstversicherungsgeschäft lag das Beitragsvolumen mit einem Plus von 9,3 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro deutlich über der Branche.- Fortsetzung des ertragreichen Wachstumskurses im Jahr 2026Die genossenschaftliche R+V Versicherungsgruppe verzeichnete im ersten Jahr ihrer neuen Unternehmensstrategie NextLevel einen deutlichen Beitragszuwachs. "Trotz global weiter herausfordernder Rahmenbedingungen und einer schwachen deutschen Wirtschaft konnte die R+V Gruppe bei den Beiträgen in allen Sparten weiter kräftig zulegen", sagt der R+V-Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger. "Wir haben damit einen großen Schritt hin zu unserem Beitragsziel von 25 Milliarden Euro gemacht, das wir im Rahmen unserer Unternehmensstrategie NextLevel bis 2030 erreichen wollen."Die Beitragseinnahmen der R+V Gruppe stiegen 2025 um 8,6 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro. Im deutschen Erstversicherungsgeschäft schloss die R+V Versicherung das Geschäftsjahr 2025 mit einem Plus von 9,3 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro ab. "Angesichts des schwierigen Umfelds ist dies vor allem das Resultat einer starken Leistung aller R+V-Mitarbeitenden und Vertriebspartner in der genossenschaftlichen Finanzgruppe", betont der R+V-Chef. "Unser strategischer Anspruch ist, das Potenzial in den Genossenschaftsbanken noch stärker zu nutzen."Auch die Aktive Rückversicherung setzte ihren ertragsorientierten Wachstumskurs fort. Aufgrund von Wechselkursentwicklungen, insbesondere zum US-Dollar, bleibt der Umsatz unter dem Strich stabil bei 3,4 Milliarden Euro. Die italienische Tochter Assimoco steigerte ihr Beitragsvolumen erneut deutlich um 21,5 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Die erfolgreichen Vertriebspartnerschaften mit der genossenschaftlichen Bankengruppe Cassa Centrale Banca (CCB) und der größten italienischen Bankgenossenschaft ICCREA trugen dazu maßgeblich bei."Es fehlen weiterhin mutige politische Reformen"Für das Jahr 2026 rechnet die R+V erneut mit einem Wachstum in allen Sparten. "Voraussetzung dafür sind aber auch die richtigen Rahmenbedingungen, die die Politik schaffen muss", betont R+V-Chef Rollinger. Trotz milliardenschwerer Unterstützungsprogramme sei es der Bundesregierung bisher nicht gelungen, der deutschen Wirtschaft spürbaren Auftrieb zu geben. Es fehlten weiterhin mutige Reformen, die die Standortbedingungen für Unternehmen verbessern und so Zuversicht und Investitionen fördern. Dazu gehöre auch weiterhin der dringend nötige Abbau von Überregulierung und überbordender Bürokratie.Starkes Wachstum mit EinmalbeiträgenIn der Lebens- und Pensionsversicherung kletterten die Beitragseinnahmen im Jahr 2025 um 12,1 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro - und damit fast doppelt so kräftig wie die Branche, die um 6,7 Prozent zulegte. Gestiegene Einkommen, eine gesunkene Inflation und positive Realzinsen begünstigten diese Entwicklung und machten langfristige Anlagen wieder attraktiver. Besonders das Einmalbeitragsgeschäft trug dazu mit einem kräftigen Plus gegenüber dem Vorjahr von 28,8 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro bei. Damit lag die R+V deutlich über dem Markt (+16,9 Prozent). Die laufenden Beiträge erhöhten sich um 2,1 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro, während der Markt (+0,1 Prozent) hier stagnierte.Der gesamte Neubeitrag in der Lebens- und Pensionsversicherung kam mit einem starken Zuwachs von 22,0 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Besonders gefragt waren in der privaten Altersvorsorge die Neuen Garantien, die sich gegenüber dem Vorjahr um 55,9 Prozent steigerten. Hervorzuheben ist hierbei die Safe+Smart-Produktfamilie, durch die im Neugeschäft 1,3 Milliarden Euro erzielt wurden. Das Neugeschäft mit fondsgebundenen Lösungen erreichte 1,5 Milliarden Euro, ein Plus von 23,2 Prozent. Mit einem Neubeitrag von 1,6 Milliarden Euro (+16,0 Prozent) schnitt auch die betriebliche Altersvorsorge wieder deutlich besser als im Vorjahr ab.Gesundheitsversicherung überschreitet erstmals 1-Milliarde-Euro-MarkeDie R+V Krankenversicherung setzte im vergangenen Geschäftsjahr ihren ungebrochenen Wachstumskurs fort. Die Beitragseinnahmen stiegen um 7,6 Prozent auf mehr als 1,0 Milliarden Euro. Dabei legte die R+V sowohl in der Vollversicherung als auch bei den Zusatzversicherungen zu. Die Anzahl der versicherten Personen erhöhte sich insgesamt um 6,5 Prozent auf 1,9 Millionen. Sowohl bei den Vollversicherten (+3,4 Prozent auf rund 75.000) als auch bei den Zusatzversicherten (+6,6 Prozent auf 1,8 Millionen) konnte sich die R+V steigern.Schaden-/Unfallversicherung wächst stabil in allen SpartenIm Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft erzielte die R+V im Geschäftsjahr 2025 ein Beitragsplus von 6,7 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro. Alle Sparten trugen dazu bei. In der Kfz-Versicherung kletterten die Beitragseinnahmen des drittgrößten Kfz-Versicherers in Deutschland um 9,6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Ein Erfolg zeigt sich auch beim Blick auf die Ertragsseite: Die Combined Ratio (HGB) in der Kfz-Versicherung ist 2025 von 103 Prozent auf 96 Prozent gesunken - trotz weiter hoher Reparatur- und Ersatzteilkosten. Im Firmenkundengeschäft erzielte die R+V ein Plus von 5,8 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro. 