Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
am Dienstag, 10. März 2026, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr,
in der DZ BANK, Platz der Republik, 60325 Frankfurt am Main
(Raum Frankfurt, 6. OG, Haupteingang Nord, Erlenstraße).
Wir bieten zusätzlich die Möglichkeit, an der Pressekonferenz digital teilzunehmen.
BVR-Präsidentin Marija Kolak und die BVR-Vorstandsmitglieder Tanja Müller-Ziegler und Daniel Quinten werden über die Geschäftsentwicklung der deutschen Genossenschaftsbanken im Jahr 2025 berichten und die aktuelle politische Lage kommentieren. Anschließend beantwortet der BVR-Vorstand gern Ihre Fragen.
Bitte teilen Sie uns über
https://www.bvr.de/jahrespk
mit, ob wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen. Unter dem Button "Teilnahme" können Sie wählen, ob Sie digital oder vor Ort teilnehmen möchten.
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.
Pressekontakt:
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)
Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin
Telefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.de
