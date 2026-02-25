AMD mit Kursprung



Werbung







Milliarden-Deal mit Meta für KI-Rechenzentren



Am Dienstag wurde ein bedeutender Vertrag zwischen AMD und Meta bekanntgegeben. Im Rahmen dieser mehrjährigen Vereinbarung wird AMD maßgeschneiderte Hochleistungs-GPUs für Künstliche Intelligenz an Meta liefern. Die Prozessoren sollen eine Gesamtleistung von bis zu sechs Gigawatt für neue KI-Rechenzentren von Meta bereitstellen (zum Vergleich: 1GW ˜ Strom für ca. eine Millionen Haushalte). Das Auftragsvolumen könnte dabei bis zu 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Erste Auslieferungen sind noch für dieses Jahr geplant.



Die AMD-Aktie reagierte auf die Nachricht mit einem deutlichen Kurssprung von fast neun Prozent auf 213,84 US-Dollar und gehörte damit am Mittwoch zu den stärksten Werten im Nasdaq 100. Auch Meta verzeichnete einen leichten Kursanstieg. Im Zuge der Vereinbarung könnte Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was etwa zehn Prozent des Unternehmens entspricht. Diese Langzeit Partnerschaft bringt finanzielle Stabilität für AMD, unterstreicht wachsende Bedeutung im Bereich KI-Hardware, und stärkt die Position des Unternehmens im Wettbewerb.















Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









