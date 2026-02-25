© Foto: Jens Büttner - dpaNordex überrascht mit einem überragenden 4. Quartal. Umsatz und Gewinn schlagen die Erwartungen deutlich. Für 2026 erwartet der Windkraft-Spezialist weiteres Wachstum und eine starke Margenentwicklung.Die Hamburger haben mit den am Mittwoch vorgestellten Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Umsatzwachstum von 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und und einem EBITDA, das um 188 Prozent zulegen konnte hat das Unternehmen in den letzten drei Monaten einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Jefferies-Analyst Constantin Hesse spricht von einem "Blowout Quarter". Besonders die Free Cash Flow-Generierung von 565 Millionen Euro, die weit über den Markterwartungen lag …Den vollständigen Artikel lesen
