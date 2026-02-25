Wasserburg (DE) (ots) -Der Lieferant N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH ruft aktuell das Produkt "Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.03.2026 öffentlich zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich infolge eines Fehlers in der Produktion Milchbestandteile im Produkt befinden. Milch ist auf der Verpackung nicht gekennzeichnet. Aufgrund einer möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Milch-Allergie den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren. Für Personen ohne Milch-Allergie ist das Produkt uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.Das betroffene Produkt "Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g" wurde bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "Vemondo Soja Classic, ohne Zuckerzusatz, 500g" des Lieferanten N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.03.2026 betroffen.Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH sowie weitere Produkte der Marke "Vemondo" sind von dem Rückruf nicht betroffen.Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.N+G Frischprodukten Vertriebs-GmbH entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6223614