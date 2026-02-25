Wilhelmshaven (ots) -Am Sonntag, den 1. März 2026 um 14 Uhr wird die Fregatte "Sachsen-Anhalt" unter dem Kommando von Fregattenkapitän Daniel Läzer aus dem Auslandseinsatz UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) in ihren Heimathafen Wilhelmshaven einlaufen."In den zurückliegenden sechs Monaten hat meine Besatzung am Auftrag UNIFIL erneut ihre herzliche und professionelle Ausrichtung bewiesen.", sagte der Kommandant Läzer.Ziel des Einsatzes war es, die libanesischen Streitkräfte bei der Überwachung ihrer Seegrenze zu unterstützen und so zur Stabilität der Region beizutragen. Darüber hinaus wurde die Ausbildung der libanesischen Marine kontinuierlich begleitet und gefördert.Neben dem Kernauftrag prägten zahlreiche multinationale Übungen den Einsatz. Diese gemeinsame Zusammenarbeit stärkte nicht nur die operativen Fähigkeiten aller beteiligten Partner, sondern vertiefte auch die internationale Kooperation auf See.Auch an Bord erwies sich erneut der Zusammenhalt als verlässliche Grundlage für einen erfolgreichen Einsatz. "Der Einsatz war geprägt von Professionalität, Engagement und starkem Teamgeist", resümiert der Kommandant. "Verschiedene interne Veranstaltungen stärkten Moral und Kameradschaft.", führte er weiter fort.Im Hinblick auf die persönlichen Herausforderungen, die solch ein Einsatz für das Privatleben mit sich bringt, ist die Freude auf das Wiedersehen mit den Angehörigen umso größer. "Wir alle freuen uns jetzt auf eine kurze Verschnaufpause mit unseren Familien" so Fregattenkapitän Läzer weiter.Den Einsatz resümierend, richtet der Kommandant seinen Blick gleichzeitig nach vorn: Im weiteren Verlauf des Jahres 2026 wird die "Sachsen-Anhalt" an nationalen und bündnisbezogenen Übungen teilnehmen und sich auf kommende Einsätze vorbereiten.Beim Einlaufen der Fregatte wird auch der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, anwesend sein. Der Ministerpräsident holt die persönliche Übergabe des Fahnenbandes an die Fregatte "Sachsen-Anhalt" nach. Die Fregatte war am Verleihungstag im letzten Jahr bereits im Einsatz und konnte somit nicht an der Zeremonie teilnehmen (siehe: https://www.presseportal.de/pm/67428/6155122).Die Fregatte "Sachsen-Anhalt" hat während dieses Einsatzes etwa 32.000 Seemeilen zurückgelegt, das entspricht rund 59.000 km. Das Schiff kehrt mit 150 Soldatinnen und Soldat, inklusive eines eingeschifften Bordeinsatzteams der Bordeinsatzkompanie aus Eckernförde sowie einer Zahnarztgruppe nach Wilhelmshaven zurück.HintergrundinformationenFregatte Klasse F125Mit den Fregatten der Baden-Württemberg-Klasse verfügt die Marine über insgesamt vier der modernen Kriegsschiffe. Der neu konzipierte Fregattentyp ist aus den deutschen Einsatzerfahrungen der vergangenen Jahrzehnte entstanden - und auf Gegenwart und Zukunft von Stabilisierungseinsätzen ausgelegt. Zum Aufgabenspektrum der Klasse F125 gehört so vor allem die Seeraumüberwachung in Krisenregionen weltweit.Mehr Informationen unter:https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/baden-wuerttemberg-klasse-f125-fregattenUNIFILDie Kernaufgabe der Marinesoldatinnen und -soldaten ist die Seeraumüberwachung. Neben den deutschen Blauhelmsoldatinnen und -soldaten sind auch Schiffe und Boote aus Griechenland, Bangladesch, Indonesien und der Türkei an der UN-Mission im Mittelmeer beteiligt. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit den libanesischen Behörden und die Ausbildung der libanesischen Marine.Mehr Informationen unter:https://www.bundeswehr.de/de/einsaetze-bundeswehr/mittelmeer-unifil-irini-sea-guardian/die-bundeswehr-im-libanonHinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "Fregatte 'Sachsen-Anhalt' kehrt vom Auslandseinsatz zurück" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.Termin: Sonntag, den 1. März 2026. Eintreffen bis spätestens 13:15 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1,26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Samstag, den 28. Februar 2026, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.Nachmeldungen sind nicht möglich.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineAußenstelle Nordsee, WilhelmshavenTelefon: +49 (0) 4421 68 5800/ 6163E-Mail: markdopizastnordsee@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/6223610