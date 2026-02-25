Anzeige
Dow Jones News
25.02.2026 11:45 Uhr
TABELLE/EU-Verbraucherpreise Januar nach Ländern

DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise Januar nach Ländern 

=== 
.         gg Vormonat    gg Vorjahr 
.         +/- Prozent   +/- Prozent 
.       Jan 26 Dez 25  Jan 26 Dez 25 
Eurozone     -0,6  +0,2   +1,7  +2,0 
EU-27      -0,4  +0,1   +2,0  +2,3 
 
Belgien     -1,6  +0,3   +1,4  +2,2 
Bulgarien    +0,6  +0,1   +2,3  +3,5 
Dänemark     -0,7  -0,4   +0,6  +1,9 
Deutschland   -0,1  +0,2   +2,1  +2,0 
Estland     +0,8  -0,4   +3,8  +4,0 
Finnland     -0,1  +0,2   +1,0  +1,7 
Frankreich    -0,4  +0,1   +0,4  +0,7 
Griechenland   -0,7  +0,1   +2,9  +2,9 
Irland      -1,0  +0,6   +2,5  +2,7 
Italien     -1,0  +0,2   +1,0  +1,2 
Kroatien     +0,1  -0,3   +3,6  +3,8 
Lettland     -0,1   0,0   +2,9  +3,4 
Litauen     +1,2  -0,2   +2,8  +3,2 
Luxemburg    -1,3  -0,2   +1,6  +3,3 
Malta      -0,6  -0,4   +2,3  +2,5 
Niederlande   -1,3  +0,2   +2,2  +2,7 
Österreich    -0,8  +0,5   +2,0  +3,8 
Polen      +0,7   0,0   +2,5  +2,6 
Portugal     -1,0   0,0   +1,9  +2,4 
Rumänien     +0,8  +0,2   +8,5  +8,6 
Schweden     0,0  +0,1   +2,0  +2,1 
Slowakei     +2,0  -0,3   +4,3  +4,1 
Slowenien    -0,5  +0,1   +2,4  +2,6 
Spanien     -0,8  +0,3   +2,4  +3,0 
Tschechien    +0,9  -0,3   +1,2  +1,7 
Ungarn      +0,6  +0,1   +2,3  +3,3 
Zypern      -0,3  -0,4   +1,2  +0,1 
 
Island      +0,3  +0,9   +4,4  +4,0 
Norwegen     +0,5  +0,1   +3,5  +3,0 
Schweiz     -0,1  +0,1   +0,2  +0,2 
===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 05:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
