DJ TABELLE/EU-Verbraucherpreise Januar nach Ländern
=== . gg Vormonat gg Vorjahr . +/- Prozent +/- Prozent . Jan 26 Dez 25 Jan 26 Dez 25 Eurozone -0,6 +0,2 +1,7 +2,0 EU-27 -0,4 +0,1 +2,0 +2,3 Belgien -1,6 +0,3 +1,4 +2,2 Bulgarien +0,6 +0,1 +2,3 +3,5 Dänemark -0,7 -0,4 +0,6 +1,9 Deutschland -0,1 +0,2 +2,1 +2,0 Estland +0,8 -0,4 +3,8 +4,0 Finnland -0,1 +0,2 +1,0 +1,7 Frankreich -0,4 +0,1 +0,4 +0,7 Griechenland -0,7 +0,1 +2,9 +2,9 Irland -1,0 +0,6 +2,5 +2,7 Italien -1,0 +0,2 +1,0 +1,2 Kroatien +0,1 -0,3 +3,6 +3,8 Lettland -0,1 0,0 +2,9 +3,4 Litauen +1,2 -0,2 +2,8 +3,2 Luxemburg -1,3 -0,2 +1,6 +3,3 Malta -0,6 -0,4 +2,3 +2,5 Niederlande -1,3 +0,2 +2,2 +2,7 Österreich -0,8 +0,5 +2,0 +3,8 Polen +0,7 0,0 +2,5 +2,6 Portugal -1,0 0,0 +1,9 +2,4 Rumänien +0,8 +0,2 +8,5 +8,6 Schweden 0,0 +0,1 +2,0 +2,1 Slowakei +2,0 -0,3 +4,3 +4,1 Slowenien -0,5 +0,1 +2,4 +2,6 Spanien -0,8 +0,3 +2,4 +3,0 Tschechien +0,9 -0,3 +1,2 +1,7 Ungarn +0,6 +0,1 +2,3 +3,3 Zypern -0,3 -0,4 +1,2 +0,1 Island +0,3 +0,9 +4,4 +4,0 Norwegen +0,5 +0,1 +3,5 +3,0 Schweiz -0,1 +0,1 +0,2 +0,2 ===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
February 25, 2026 05:14 ET (10:14 GMT)
