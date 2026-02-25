Vor allem Kinder sind von den vermehrten Masernfällen im Vereinigten Königreich und den USA betroffen. Die zunehmende Impfskepsis bei Masern könnte allerdings auch Auswirkungen auf andere durch Impfungen vermeidbare Krankheiten haben. Seit Anfang des Jahres wurden in Enfield, einem nördlichen Stadtteil von London, 34 Masernfälle bestätigt. Die meisten Betroffenen des Ausbruchs sind Kinder unter elf Jahren. Jedes Fünfte musste im Krankenhaus behandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n