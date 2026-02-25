Der Berliner E-Truck-as-a-Service-Anbieter Juna zieht nach zwei Jahren elektrischen Lkw-Betrieb in Europa eine Zwischenbilanz. Die Firma betreibt derzeit gut 50 elektrische Lkw und arbeitet mit 20 Kunden zusammen. Noch vor Jahresende wollen die Berliner ihre E-Flotte vervierfachen. Bei Juna handelt es sich um ein 2023 gegründetes Joint Venture von Scania und Sennder mit Geschäftsfokus auf die Vermietung von E-Lkw. Mit einem Pay-per-Use-Ansatz soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net