Berlin (ots) -FRITZ! auf dem MWC 2026- Neu für Fixed Wireless Access: FRITZ!Box 6835 5G mit Wi-Fi 7 für mehr Flexibilität- Mehr FRITZ! für Glasfaser mit bis zu 10 GBit/s: Kompakte, schnelle FRITZ!Box 5630 XGS- Premiere: FRITZ!Repeater 6700 Pro - Quadband Wi-Fi 7 mit 6 GHz und 10 GBit/s LAN- Live-Demos: WLAN-Management für eine starke Kundenbindung und mehr Ausfallschutz- FRITZ! mit Engagement bei ESG, Security und digitaler SouveränitätAuf dem MWC26 in Barcelona vom 2. bis 5. März zeigt FRITZ!, der europäische Hersteller von Breitband-, 5G- und WLAN-Mesh-Lösungen, seine Innovationen für ein leistungsstarkes, zuverlässiges und nachhaltig vernetztes Zuhause. Im Fokus stehen der weitere Ausbau des Wi-Fi-7-Portfolios, wegweisende neue FRITZ!Box-Modelle für 5G und 4G für Fixed Wireless Access (FWA) sowie ein Ausblick auf Wi-Fi 8. Premiere feiern der Quadband-Mesh-Repeater FRITZ!Repeater 6700 Pro und die FRITZ!Box 6835 5G mit Wi-Fi 7. Die Besucher können außerdem Lösungen für Multigigabit-Glasfaser für XGS-PON, GPON und AON wie die FRITZ!Box 5630 XGS und FRITZ!Box 5630 entdecken und erfahren, wie FRITZ! sich für digitale Souveränität und Nachhaltigkeit engagiert. Netzanbieter und Fachbesucher erleben vor Ort in Halle 7, Stand E35 außerdem in Live-Demos, dass WLAN-Management per User Services Platform (USP) die Kundenbindung stärken kann und wie sich mit FRITZ! Failsafe ein effizienter Ausfallschutz realisieren lässt.Zur Presseinformation in voller Länge: fritz.com/pi-mwc-2026Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6223645