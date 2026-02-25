© Foto: Felix Kästle/dpaDie Aktien von PayPal legten am Dienstag erneut zu, nachdem ein neuer Bericht weitere Details zur potenziellen Übernahme lieferte.Der Zahlungsdienstleister Stripe hat Interesse am Kauf von PayPal, wie Bloomberg berichtet. Die PayPal-Aktien stiegen am Dienstag um 6 Prozent, nachdem sie am Montag bereits um rund 5 Prozent zugelegt hatten. Schon vor dieser Woche spekulierte die Wall Street über eine mögliche Zerschlagung oder Übernahme von PayPal. Die Aktien sind seit ihrem Allzeithoch von 2021 um mehr als 80 Prozent gefallen, und das Unternehmen gab Anfang des Monats bekannt, dass Enrique Lores, der zuvor HP leitete, würde die Position des CEO übernehmen. Angesichts der Schwierigkeiten von …Den vollständigen Artikel lesen
