EQS-News: Westwing Group SE
/ Schlagwort(e): Expansion
Westwing expandiert nach Großbritannien
Strategisches Rational und Marktpotenzial
CEO Statement
Start mit umfassendem Serviceangebot
Zum Marktstart steht das vollständige Serviceportfolio Westwings zur Verfügung. Dazu zählen der Westwing Design Service mit individueller Einrichtungsberatung durch Inhouse Designer inklusive realistischer 3D Konzepte, das dedizierte B2B Angebot für Geschäftskunden sowie der Westwing Liefer- und Montageservice.
Über Westwing
Disclaimer
Kontakt
25.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Fax:
|+49 (89) 550 544 445
|E-Mail:
|ir@westwing.de
|Internet:
|www.westwing.com
|ISIN:
|DE000A2N4H07
|WKN:
|A2N4H0
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2281380
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2281380 25.02.2026 CET/CEST