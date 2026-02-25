Schwalbach am Taunus (ots) -Die Zeiten, in denen Frauen sich mit dem Minimum zufriedengegeben haben, sind vorbei. Ob im Alltag, in Beziehungen oder beim Thema Selfcare: Frauen setzen heute bewusst höhere Standards und erwarten Produkte, die wirklich zu ihren Bedürfnissen passen. Genau hier setzt Gillette Venus mit dem neuen Gillette Venus Intimate Rasierer an und definiert damit Intimrasur neu. Begleitend zu dem neuen Rasierer gibt es die überarbeitete Pflegereihe von Satin Care, die Rasur und Pflege zu einer ganzheitlichen Routine verbindet.Studien zeigen, dass rund 85 % der Frauen bei der Intimrasur über Juckreiz und Hautirritationen klagen.* Trotzdem verwenden viele denselben Rasierer für den gesamten Körper oder greifen zu anderen Enthaarungsmethoden wie Waxing oder Enthaarungscremes. Venus ermutigt Frauen, bei der Intimpflege keine Kompromisse einzugehen, sondern bewusst mehr für sich und ihre Bedürfnisse einzufordern - genauso wie im Leben selbst.Intimpflege, die sich an deinen Körper und deine Bedürfnisse anpasstDer neue Gillette Venus Intimate Rasierer wurde gezielt für die besonderen Anforderungen der sensiblen Haut im Intimbereich entwickelt.- Überarbeitetes Design mit kürzerem Griff und breiter Handauflage für maximale Kontrolle- Ergonomische Handstück hilft jedes Haar in jeder Position zu erreichen- Gleitstreifen mit einem Hauch von Aloe Vera für sanftes Gleiten und weniger Hautirritationen- Neue Duschhalterung und modernes Packaging- Dermatologisch und gynäkologisch getestetPflege, die die Rasur ergänztErgänzend zum Rasierer bietet Satin Care ein überarbeitetes, pH-balanciertes Pflegesortiment speziell für die Intimpflege an. Die Formulierungen wurden optimiert, um Hautirritationen zu reduzieren, das natürliche Hautgleichgewicht zu unterstützen und das Wohlgefühl nach der Rasur zu verbessern. So entsteht eine ganzheitliche Pflegeroutine, die Rasur und Pflege optimal miteinander verbindet.Schluss mit Kompromissen: Komfort, Pflege und Wohlgefühl sollten nicht an der Badezimmertür enden. Mit dem Gillette Venus Intimate Rasierer entscheiden Frauen selbst, was sich gut anfühlt - ohne Kompromisse, ohne Irritationen.Pressekontakt:Procter & GambleNina Knecht-Sicenica(Director Communications Grooming DACH)Sulzbacher Straße 4065824 Schwalbach/Ts.Tel.: +49 (0)6196 898760E-Mail: knecht.n@pg.comKetchum GmbHMarlene Sophie Korn (Consultant)Bahnstraße 2,40212 DüsseldorfTel.: +49 (0)172 255 8776E-Mail: marlene.korn@omc.comOriginal-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6223671