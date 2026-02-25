Noch tiefer geht nicht? Bei der TeamViewer-Aktie schon. Der Abwärtstrend scheint nicht zu stoppen, am Donnerstagmorgen notiert sie bei 4,50 €. Findet der Titel denn niemals einen Boden? Von einem Allzeittief zum nächsten Welche Geschichte soll man leidgeplagten Anlegern erzählen, wenn eine Aktie in ihrem Depot fällt und fällt und fällt? Die TeamViewer-Aktie ist so ein Fall, sie eilt von einem Allzeittief zum nächsten. Charttechnisch ist das Bild ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de