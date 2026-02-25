BERLIN (dpa-AFX) - Das von der schwarz-roten Koalition fürs Heizen ins Spiel gebrachte Biogas ist für Verbraucher aktuell deutlich teurer als herkömmliches Erdgas. Laut Vergleichsportal Verivox liegt der Durchschnittspreis dieser Gastarife derzeit rund 25 Prozent über denen von Gas ohne Bioanteil. Auf die Bewohner eines Einfamilienhauses mit Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden könnten damit nach Verivox-Rechnung Mehrkosten von rund 492 Euro zukommen.

Union und SPD wollen, dass neu eingebaute Gasheizungen ab 2029 mit einem Biomethananteil von mindestens 10 Prozent betrieben werden. Dafür gibt es laut Verivox derzeit 164 Tarife von 124 Gasversorgern. Im Schnitt kosteten sie etwa 12,4 Cent pro Kilowattstunde (brutto inklusive Grundpreis). Die Preisspanne liege zwischen 10 und 16 Cent pro Kilowattstunde. Der durchschnittliche Haushaltspreis für herkömmliches Erdgas liege dagegen bei rund 9,94 Cent pro Kilowattstunde.

"Wer bei einer neuen Heizungsanlage auf eine reine Gasheizung mit Biogas-Anteil setzt, muss mit höheren Brennstoffkosten rechnen", erklärte Verivox. "Wer stattdessen eine Wärmepumpe einbaut, hat zwar höhere Anschaffungskosten, spart aber bei den Energiekosten." Welche Heizung sich in welchem Zeitraum rechne, hänge von baulichen Gegebenheiten ab. Dafür rät Verivox zu einer Energieberatung./tam/DP/jha