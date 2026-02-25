© Foto: OpenAIDieser Pharmakonzern senkt ab 2027 die Preise für seine bekanntesten Abnehmprodukte um bis zu 50 Prozent. Was bedeutet das für den Markt und die Konkurrenz?Novo Nordisk plant, die US-Listenpreise für seine beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion und Diabetes, Wegovy und Ozempic, ab dem nächsten Jahr um bis zu die Hälfte zu senken, wie das deutsche Ärzteblatt berichtet. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, dass die Preisreduzierung ab Januar 2027 und "für alle Dosierungen dieser Medikamente" gelte. Mit diesen Änderungen werden Ozempic und Wegovy ab dem 1. Januar 2027 jeweils 675 US-Dollar pro Monat kosten. Das Mittel Wegovy werde ab Januar 2027 nur noch die Hälfte des aktuellen …Den vollständigen Artikel lesen
