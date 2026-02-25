Frankfurt (ots) -Die ARD Popwellen führen am 3. März 2026 in ihren gemeinsamen Abend- und Nachtsendungen "Pop - Die Abendshow" und "Popnacht" einen regionalisierten Wetter- und Verkehrsservice ein. Der neue, KI-gestützte Service ermöglicht den beteiligten Radiowellen erstmals, in diesem Rahmen individuelle Informationen im vertrauten Sound für das jeweilige Sendegebiet zu verbreiten. So erhalten die Hörerinnen und Hörer künftig auch in den Randzeiten verlässliche und relevante Informationen aus ihrer Region.KI macht regionalen Service möglichIn der Abend- und Nachtstrecke von hr3, rbb 88.8, MDR JUMP, NDR 2, Bremen Vier, SR 1, SWR3 und WDR 2 moderiert in der Regel eine Person live für alle beteiligten Programme. Wetter- und Verkehrshinweise konnten deshalb bisher nur einheitlich auf bundesweiter Ebene ausgespielt werden.Mit dem neuen KI-gestützten Datenverarbeitungs- und Sprachausgabesystem ändert sich das grundlegend. Ab 3. März gibt es für jedes beteiligte Sendegebiet individuelle Verkehrsmeldungen zur vollen Stunde sowie individuelle Wetter- und Verkehrsmeldungen zur halben Stunde.Kein Ersatz für RedaktionenIn den ARD Wetter- und Verkehrsredaktionen schreiben und prüfen Redakteurinnen und Redakteure die Meldungstexte und ordnen sie den Sendegebieten zu. Die redaktionelle Verantwortung sowie die Kontrolle über alle Inhalte bleiben somit bei den Menschen.Das speziell trainierte Sprachsystem vertont die Meldungen, exakt abgestimmt auf das Sounddesign der jeweiligen Popwelle. Zum Einsatz kommen Stimmen, die auf den Originalen von Moderatoren beruhen.Verlässlich, sicher und transparentDie Stimmen wurden ausschließlich für diesen Zweck entwickelt und unterliegen strengen Datenschutz- und Sicherheitsvorgaben. Jede Ausspielung erfolgt mit einem klaren Transparenzhinweis.Die KI darf weder selbstständig formulieren noch selbst Inhalte verändern. In akuten Gefahrensituationen, etwa bei Falschfahrern, übernimmt wie bisher die Live-Moderation im Programm.Entwickelt und konfiguriert wurde das KI-gestützte Datenverarbeitungs- und Sprachausgabesystem in enger Kooperation von SWR und WDR. Die ARD-interne Lösung stellt maximale Sicherheit und Hoheit über die Technik sicher.Gemeinschaftsprogramm für ein MillionenpublikumSeit Anfang 2025 senden die acht ARD Popwellen hr3, rbb 88.8, MDR JUMP, NDR 2, Bremen Vier, SR 1, SWR3 und WDR 2 eine gemeinsame Abend- bzw. Nachtsendung. Produziert wird das Programm treuhänderisch von SWR3 in Baden-Baden. Die Sendungen verbinden aktuelle Popmusik, Serviceinhalte, journalistische Beiträge und Interaktion mit dem Publikum.Dieses Gemeinschaftsprogramm bietet den Hörerinnen und Hörern ein modernes, hochwertiges Radioerlebnis und sorgt gleichzeitig für effizienteren Ressourceneinsatz innerhalb der ARD.Pressekontakt:ARD Kommunikation: pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6223700