Baden-Baden (ots) -Die März-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Mario Basler - Letzter Typ" ab sofort in der ARD AudiothekEx-Fußball-Star Mario Basler gilt als authentischer Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt und dem es egal scheint, was andere von ihm denken. Er steht für Regelbrüche, Party Exzesse und Skandale. Ein Image, das ihn seine Fußballkarriere kostet. Doch am Ende schafft er es, genau daraus seine Marke zu formen. Wie viel Kalkül steckt hinter seiner Authentizität? Dazu verbringt Hostin Katharina Reckers drei Tage mit Basler in einem Vereinsheim in der Pfalz. Dort will sie herausfinden, wer hinter dem Typ steckt - abseits dessen, was Basler selbst in der Öffentlichkeit von sich zeigt.Warum anhören?Mario Basler - Fußball-Diva, Entertainer, Kultfigur. Wer ist der Mensch hinter dem Image?Wo zu finden?Vierteiliger Podcast ab sofort in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/mariobasler-letztertyp)."Tatort-Game 3" ab 1. März onlineSpannende Ermittlungen mit Lena Odenthal und Johanna Stern oder doch lieber rätseln in Eigenregie? Im "Tatort-Game Sashimi spezial" haben die Spieler:innen die Wahl. Zum dritten Mal bietet der SWR Tatort- und Rätselfans die Gelegenheit, sich als Ermittler:innen zu beweisen. Eine geheimnisvolle Geisel und anspruchsvolle Aufgaben sind der Reiz des chatbasierten Tatort-Games, das inhaltlich an den Ludwigshafener "Tatort - Sashimi spezial" angelehnt ist.Warum spielen?In der spannenden Story Rätsel zu lösen, Indizien zu interpretieren und Verdächtige und Zeug:innen zu vernehmen, bringt Herausforderung für die Kombinationsgabe.Wo zu finden?Ab 1. März unter www.tatortgame.de."Tödlicher Himalaya" ab 12. März in der ARD MediathekDie Extrembergsteiger Benedikt Böhm und Sebastian Haag verbindet eine tiefe Freundschaft, die 2014 tragisch endet: Bei einer Expedition im Himalaya wird Sebastian von einer Lawine in den Tod gerissen. Zwanzig Jahre später kehrt Benedikt an den Ort zurück, an dem alles begann, an dem er mit seinem besten Freund den ersten Weltrekord im Speed-Bergsteigen aufstellte. Seine Expedition ist aber nicht nur eine Reise in die eigene Vergangenheit. Benedikt muss sich den Fragen nach Verantwortung und Risiko und den unumkehrbaren Entscheidungen stellen, für die ein hoher Preis zu zahlen ist, den die Berge von all jenen fordern, die sie herausfordern.Warum anschauen?Ein Film über Freundschaft, Abschied und den langen Weg, Frieden zu schließen.Wo zu finden?Drei Folgen ab 12. März in der ARD Mediathek."Me, Myself, Mallorca" ab 24. März in der ARD MediathekEine Insel, fünf Frauen, viele Temperamente: Zwischen Traumhochzeiten, Luxusimmobilien, exklusiven Partys und dem harten Weg zum eigenen Hit am Ballermann begleitet die glamouröse Doku-Soap "Me, Myself, Mallorca" fünf Frauen auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen. Alle fünf träumen vom großen Erfolg in unterschiedlichsten Lebenswelten. Ausgelassene Freude und harte Abstürze liegen hier genauso nah beieinander wie Beachpartys und die Einsamkeit eines Backstagebereiches. Und das alles vor der Kulisse Mallorcas mit fantastischen Bildern der Insel.Warum anschauen?Der Blick hinter die Kulissen zeigt, was es wirklich bedeutet, auf der Lieblingsinsel der Deutschen zu leben und zu arbeiten.Wo zu finden?Sechs Folgen ab 24. März in der ARD Mediathek."Holt - Der Windkraftschwindler" ab 27. März in der ARD MediathekDer Dokumentarfilm erzählt von einem der größten Betrugsfälle der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Hendrik Richard Holt gilt lange als Hoffnungsträger der Energiewende. Mit seiner als Familienunternehmen inszenierten Holt Holding verkauft er Energiekonzernen das Versprechen genehmigungsreifer Windkraftprojekte. Tatsächlich basieren diese auf gefälschten Unterlagen. Der Film zeigt, wie Selbstinszenierung, familiäre Verstrickung und politische Nähe ein Betrugssystem ermöglichten, das auf eine Beute von mehr als einer Milliarde Euro zielte. Er offenbart so die blinden Flecken eines Systems, das Erfolg allzu bereitwillig glaubt.Warum anschauen?Spannender Dokumentarfilm, der die Machenschaften eines windigen Betrügers zeigt.Wo zu finden?Ab 27. März in der ARD Mediathek."Silence & Music": Marcus Creed dirigiert das SWR Vokalensemble, ab 27. März auf dem Youtube-Kanal ARD KlassikVogelgesang, geisterhafte Eulenrufe und Meeresrauschen gibt es in diesem Konzert mit britischen Partsongs zu hören, das Marcus Creed für sein Wiedersehen mit dem SWR Vokalensemble zusammengestellt hat. Ideelles Zentrum des Programms ist Charles Villiers Stanfords "The Blue Bird". Judith Bingham schrieb ihr Stück "The Drowned Lovers" explizit als Seitenstück zu Stanfords Klassiker und Ralph Vaughan Williams komponierte mit "Silence and Music" eine Hommage an "The Blue Bird". Von seiner geradezu avantgardistischen Seite zeigt sich Edward Elgar in "Owls". Freunde, die von den geisterhaften Klängen des Stückes verstört waren, beruhigte er mit den Worten: "Es ist nur eine Fantasie und bedeutet nichts. Es ist nachts im Wald und das wiederkehrende,Nichts' ist bloß Eulengeheul." Very british.Warum anschauen?Das Wiedersehen zwischen SWR Vokalensemble und Marcus Creed fußt auf persönlichen, musikalischen Interessen des britischen Dirigenten.Wo zu finden?Ab 27. März um 20 Uhr bei Youtube @ARDKlassik."Mixing Memory & Desire II" ab 28. März in der ARD AudiothekEine Jugend in den 1970er Jahren am östlichen Rand der BRD: Das Hörspiel ist die Fortsetzung der poetischen Autofiktion des 1960 geborenen Dichters, Dramatikers, Filme- und Hörspielmachers Werner Fritsch, eine Coming-of-Age-Geschichte, die in barocker Sprachmacht eine katholische Kindheit in der oberpfälzischen Einöde beschwört - zwischen Religion, Kunst, Leben und Tod erwachenden Leidenschaften, (nicht nur fürs Theater), familiärer Geborgenheit und schulischer Strenge.Warum anhören?Werner Fritsch erzählt ebenso schonungslos wie liebevoll - auch von den letzten Dingen. Prominent besetzt mit u. a. dem Autor, Sylvester Groth und Angela Winkler.Wo zu finden?Ab 28. März in der ARD Audiothek."besserwohnen - Wie können wir die Mietkrise stoppen?" ab 31. März in der ARD MediathekStockender Wohnungsbau und steigende Preise: Was muss geschehen, damit Wohnen bezahlbar bleibt? Die ARD-Mitmachaktion besserwohnen sammelt seit Oktober Stimmen aus ganz Deutschland und zeigt, wie Menschen hierzulande tatsächlich wohnen. Die ARD-Story "besserwohnen - Wie können wir die Mietkrise stoppen?" greift die Erfahrungen der Mitmachaktion auf und ordnet sie ein: Wie wohnt Deutschland? Wo liegen die größten Herausforderungen?Warum anschauen?Wie kann Wohnen wieder bezahlbarer und verlässlicher werden? Die ARD-Story liefert Ansätze.Wo zu finden?Ab 31. März in der ARD Mediathek.Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-maerz-2026Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? 