Linz (www.anleihencheck.de) - Die ungarische Zentralbank (MNB) hat ihren Leitzins zum ersten Mal seit fast eineinhalb Jahren gesenkt, betonte jedoch, dass sie vorsichtig bleiben werde, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Nationalbank von Ungarn habe ihren Leitzins am Dienstag um einen Viertelpunkt auf 6,25% gesenkt, im Einklang mit der Mehrheit der Analystenschätzungen. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem die Inflation im Januar auf 2,1% zurückgegangen sei - unter das 3%-Ziel der Zentralbank und das zum ersten Mal seit fünf Jahren. Die Zentralbank habe auf "günstige Entwicklungen bei der zugrunde liegenden Inflation und die Stabilität der Finanzmärkte" als Gründe für die Zinssenkung verwiesen. Gouverneur Mihaly Varga habe erklärt, die Haltung werde weiterhin vorsichtig sein und sich monatlich an den Daten orientieren. Das vorsichtige Signal der Zentralbank habe dem Forint geholfen. Dieser sei um 0,2% auf 378,70 pro Euro aufgewertet. Die straffe Geldpolitik, die den Leitzins bis zur Entscheidung am Dienstag gemeinsam mit Rumänien zum höchsten in der Europäischen Union gemacht habe, habe den Forint auf den stärksten Stand seit zwei Jahren gegenüber dem Euro getrieben. Die Währung profitiere außerdem von den Wetten der Investoren, dass die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orbán bei den Wahlen am 12. April abgewählt und durch eine marktfreundlichere Administration ersetzt werde. (25.02.2026/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...