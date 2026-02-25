Linz (www.anleihencheck.de) - Spekulationen über eine baldige Anhebung des Leitzinsen veranlasst Japans neue Ministerpräsidentin Sanae Takaichi sich zu äußern, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Präsidentin stelle sich laut einem Medienbericht gegen weitere Zinserhöhungen der Notenbank und signalisiere Zurückhaltung. Die Berichte hätten den Yen belastet, der gegenüber dem Euro nachgegeben habe. Derzeit notiere der EUR/JPY-Kurs um 183,80. Hintergrund seien Spekulationen über eine baldige Anhebung des Leitzinses. Takaichi wolle zudem die bisherige Sparpolitik beenden. Japans Staatsverschuldung liege bei rund 230 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und sei damit besonders hoch. (25.02.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
