Waymo erhöht seine Schlagzahl: Mit dem Launch in Dallas, Houston, Orlando und San Antonio ist der Robotaxi-Dienst gleichzeitig in vier weiteren US-Städten gestartet. Dadurch ist Waymo nun schon in zehn Orten verfügbar. Und das Expansionstempo soll hoch bleiben, denn dieses Jahr sollen insgesamt 20 Städte hinzukommen. Den Start in den texanischen Städten Dallas, Houston und San Antonio sowie im Urlauberparadies Orlando in Florida hatte Waymo im November ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net