Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 25.02.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Winzig bewertet - und jetzt startet die heiße Phase mit Trigger-Fahrplan 2026
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
25.02.2026 12:57 Uhr
75 Leser
Artikel bewerten:
(0)

AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung deutscher Langläufer

DJ AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung deutscher Langläufer

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Langläufer mit Fälligkeiten 2038 bzw. 2041 Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 6. August 2025 bzw. 21 Januar 2026: 

Emission      1,00-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15 Mai 2038 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   1,592 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  821 Mio EUR 
Zeichnungsquote   1,9 (1,8) 
Durchschnittsrend. 2,93% (2,86%) 
Settlement     27. Februar 2026 
 
Emission      2,60-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041 
Volumen       1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   2,299 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag  853 Mio 
Zeichnungsquote   2,7 (2,6) 
Durchschnittsrend. 3,09% (3,23%) 
Settlement     27. Februar

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 06:23 ET (11:23 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.