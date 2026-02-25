DJ AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung deutscher Langläufer
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Langläufer mit Fälligkeiten 2038 bzw. 2041 Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 6. August 2025 bzw. 21 Januar 2026:
Emission 1,00-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15 Mai 2038 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,592 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 821 Mio EUR Zeichnungsquote 1,9 (1,8) Durchschnittsrend. 2,93% (2,86%) Settlement 27. Februar 2026 Emission 2,60-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,299 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 853 Mio Zeichnungsquote 2,7 (2,6) Durchschnittsrend. 3,09% (3,23%) Settlement 27. Februar
February 25, 2026 06:23 ET (11:23 GMT)
