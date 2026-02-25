Frankfurt am Main (ots) -Grimma-Hohnstädt in Leipzig: Ein altes, verwaistes Herrenhaus aus dem 14. Jahrhundert erstrahlt wieder im neuen Glanz. Sallinger Frankfurt verwandelt denkmalgeschützte Immobilien in lohnende Kapitalanlagen.Über Jahrzehnte stand es leer, war von der Zeit gezeichnet und zunehmend dem Verfall ausgeliefert: ein Herrenhaus in Grimma-Hohnstädt in Leipzig, dessen Geschichte bis ins Jahr 1304 zurückreicht. Was lange als kaum noch nutzbar galt, ist heute ein hochwertiges Wohngebäude, das vollständig verkauft und bereits vermietet ist. Es ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie sich denkmalgeschützte Immobilien zu nachhaltigen Kapitalanlagen entwickeln lassen. Sallinger Frankfurt, spezialisiert auf denkmalgeschützte Immobilien, übernahm die Entwicklung des Projekts, ließ es in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner vollständig sanieren und gewann anschließend Investoren für das Objekt.Das Herrenhaus in Grimma-Hohnstädt: eine Denkmalimmobilie mit GeschichteDas Herrenhaus in Grimma-Hohnstädt blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Erstmals errichtet auf dem Rittergut von Friedrich von Hoenstete, dem Kellermeister des Meißner Markgrafen, wechselte das Gebäude im Laufe der Jahrhunderte mehrfach den Besitzer. Es diente unter anderem den Grimmaer Augustinermönchen, wurde als Internat genutzt und stand im Besitz verschiedener adliger Familien.Um 1700 ließ die Familie von Döring das Herrenhaus umfassend umgestalten und verlieh ihm jene barocke Form mit Mansarddach und Gauben, die das imposante Bauwerk bis heute prägen. Mündlichen Überlieferungen zufolge soll sogar Felix Mendelssohn-Bartholdy zwischen 1843 und 1847 in dem repräsentativen Saal ein Konzert gegeben haben.Doch trotz seiner historischen und kulturellen Bedeutung begann ab den 1990er-Jahren der schleichende Verfall. Nach der Schließung einer zuletzt dort untergebrachten Kindertagesstätte stand das Herrenhaus leer. Der dazugehörige Park verwilderte, die Bausubstanz litt und ein Verlust an Wohnraum sowie Stadtgeschichte zeichnete sich langsam ab. Das Bauwerk wurde zu einer denkmalgeschützten Immobilie, an die sich kaum jemand herantraute.Der Wendepunkt: Sanierung statt AbrissViele Immobilien mit Denkmalschutz bleiben ungenutzt, weil ihre Sanierung als komplex, kostenintensiv und risikobehaftet gilt. Besonders da es hier zahlreiche Auflagen bezüglich verwendeter Materialien und Baumethoden gibt, damit das Gebäude weitestgehend originalgetreu bleibt. Sallinger Frankfurt hat sich darauf spezialisiert, diese Art von Bauprojekten zu realisieren. Im Jahr 2023 übernahm das Unternehmen das Herrenhaus mit dem Ziel, die historische Substanz zu bewahren und gleichzeitig zeitgemäßen Wohnraum zu schaffen.In enger Abstimmung mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden wurde ein umfassendes Sanierungskonzept entwickelt. Mithilfe von spezialisierten Fachkräften und Handwerkern konnte das zweigeschossige Barockhaus somit vollständig, inklusive Teilunterkellerung, Putzfassade und Dachstruktur, kernsaniert werden.Besonderes Augenmerk lag auf nachhaltigen und innovativen Lösungen für die Denkmalimmobilie: Eine moderne Wärmepumpe sorgt für erneuerbare Wärme und eine Wandstrahlungsheizung unterstützt die Trockenhaltung der historischen Grundmauern. Für das ausgebaute Dachgeschoss wurde ein Kühlwasserkreislauf zur Klimatisierung integriert. So wurde das zu verfallen drohende Herrenhaus allen Anforderungen moderner Wohnnutzung gerecht, ohne den historischen Charme oder die Bausubstanz zu schädigen.Denkmalschutzimmobilien retten: vom Leerstand zum hochwertigen WohnraumHeute präsentiert sich das ehemalige Herrenhaus als hochwertiges Wohngebäude mit sieben großzügigen Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Deckenhöhen von über drei Metern sorgen für ein großzügiges und lichtdurchflutetes Raumgefühl, das den architektonischen Charakter des Hauses eindrucksvoll unterstreicht. Herzstück ist der sogenannte Mendelssohnsaal, der sich über zwei Etagen erstreckt. Ergänzt wird dies durch Stellplätze mit Lademöglichkeiten für E-Autos, Fahrradgaragen sowie eine grün gestaltete Außenanlage. Zudem befinden sich drei Reihenhäuser auf dem Gelände.Durch das Sanierungsprojekt von Sallinger Frankfurt wurde aus der alten Liegenschaft ein Gebäude, das Geschichte bewahrt und gleichzeitig modernen Wohnansprüchen gerecht wird. Im Dezember 2024 wurde die Liegenschaft mängelfrei und komplett an die zufriedenen Investoren übergeben - ein deutliches Zeichen für die hohe Nachfrage nach außergewöhnlichem Wohnraum mit historischem Charakter.Denkmalgeschützte Immobilie als KapitalanlageDer Erfolg des Herrenhauses in Grimma-Hohnstädt zeigt eindrucksvoll, dass Denkmalschutz und Wirtschaftlichkeit einander nicht ausschließen. Im Gegenteil: Die behutsame Sanierung historischer Bausubstanz schafft nachhaltigen Wohnraum, bewahrt kulturelle Werte und steht zugleich für langlebige Qualität. Als Referenzliegenschaft verdeutlicht das Objekt, warum sich denkmalgeschützte Immobilien als Kapitalanlage bewähren. Neben der begrenzten Verfügbarkeit dieser einzigartigen Gebäude profitieren Investoren von steuerlichen Vorteilen wie der Denkmal-AfA, die es ermöglicht, Sanierungskosten über zwölf Jahre abzuschreiben. Zugleich sind hochwertig sanierte Denkmalimmobilien bei anspruchsvollen Mietern besonders gefragt.Sallinger Frankfurt verfolgt dabei ein ganzheitliches Full-Service-Konzept. Von der sorgfältigen Objektprüfung über Sanierung und Finanzierung bis hin zur langfristigen Verwaltung begleitet das Unternehmen den gesamten Investitionsprozess. Investoren können sich so auf planbare Abläufe, fachgerechte Umsetzung und ein risikoarmes Investment verlassen, das sowohl ökonomische als auch ökologische und kulturelle Aspekte erfüllt.Investieren in DenkmalimmobilienDie Investition in denkmalgeschützte Immobilien lohnt sich: Sie bestechen nicht nur mit ihrem architektonischen Charme, sondern liegen oftmals historisch gewachsen in perfekter innenstädtischer Lage. Solche Prestige-Objekte sorgen für eine langfristig stabile Nachfrage und Werthaltigkeit. Denkmalgeschützte Immobilien wie das Herrenhaus in Grimma-Hohnstädt zeigen, wie aus vernachlässigten Bauwerken nachhaltige Kapitalanlagen entstehen können.Sallinger Frankfurt plant bereits weitere Projekte dieser Art. Allein in Leipzig, der laut Handelsblatt (https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilien-hier-raten-experten-jetzt-wieder-zum-kauf-01/100023221.html) attraktivsten Stadt Deutschlands, konnte Sallinger Frankfurt seit 2018 über 400 Wohnungen sanieren. Sie alle folgen derselben Idee: aus historischer Bausubstanz zukunftsfähige Immobilien zu entwickeln. Weitere Informationen: https://sallinger.de/liegenschaften/referenzen/herrenhaus-grimma-hohnstaedt/