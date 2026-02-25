Gute Geschäfte mit neuen Triebwerken, Ersatzteilen und Wartungsleistungen haben MTU im Jahr 2025 einen kräftigen Gewinnanstieg beschert. Auch für das laufende Jahr zeigt sich der Münchner Triebwerksbauer zuversichtlich. Den Investoren war das nach dem jüngsten Steigflug jedoch offenbar zu wenig: Die Aktie geriet nach den gestern präsentierten Zahlen deutlich unter Druck. Nun melden sich die Analysten zu Wort."Den deutlichen Kursabschlag sehen wir als ungerechtfertigt und überzogen. Die fundamentalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
