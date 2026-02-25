Ein Softwareentwickler hat ein kurioses Experiment durchgeführt. Mit der Hilfe eines KI-Agenten wollte er seinem Hund beibringen, ein Videospiel zu entwickeln. Und jetzt könnt ihr das Ergebnis dieses Projekts sogar selbst ausprobieren. Spätestens seit 2025 ist der Begriff "Vibe-Coding" ein fester Bestandteil der KI-Szene. Statt selbst Programmzeilen herunterzutippen, nutzen Entwickler:innen - und solche, die es werden wollen - KI-Unterstützung. Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n