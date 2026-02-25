© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGEZum Neujahrsfest liefern sich Chinas Tech-Giganten eine milliardenschwere KI-Schlacht. Ein Anbieter zieht mit 100 Millionen Nutzern davon.Der chinesische Tech-Konzern ByteDance hat sich im Rennen um KI-Nutzer während des chinesischen Neujahrsfests klar durchgesetzt, wie Reuters berichtete. Der Chatbot Doubao erreichte mehr als 100 Millionen täglich aktive Nutzer. Das zeigt eine private Erhebung von AICPB.com, die die Leistung chinesischer KI-Chatbots analysiert. Das Frühlingsfest gilt als wichtigste Ferienzeit in China. Es begann in diesem Jahr am 15. Februar und dauerte neun Tage. Für Technologiekonzerne ist der Zeitraum längst ein strategisches Schaufenster, um neue Anwendungen zu …Den vollständigen Artikel lesen
