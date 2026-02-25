Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials musste in den letzten Tagen und Wochen mächtig Federn lassen. Dabei ging es zuletzt auch wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro. Am heutigen Mittwoch (25. Februar) veröffentlichte Heidelberg Materials die Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und gab einen Ausblick auf 2026. Wie wurden die Zahlen vom Markt aufgenommen? Reicht die Qualität aus, um die Aktie wieder nach oben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de