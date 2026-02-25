Berlin/Bonn (ots) -Der CDU-Außenexperte und stellv. Vorsitzende der Atlantikbrücke, Norbert Röttgen, sieht die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation vor allem als eine innenpolitische Wahlkampfrede. Die wichtigste Reaktion Deutschlands und Europas auf seine Positionen sei die Entwicklung eigener Stärke. Bei phoenix sagte Röttgen, Trumps Politik bereite uns "erhebliche Schwierigkeit" und man habe es mit einer "grundlegend neuen Politik" zu tun. "Das fordert uns zu Reaktionen heraus", so Röttgen. "Die wichtigste Reaktion ist, dass wir eigene europäische auch nationale Stärke entwickeln müssen. Das ist die einzige Basis, auf der wir mit Donald Trump dann auch auf Augenhöhe reden und zu Ergebnissen kommen können." Donald Trumps Problem sei, dass das Urteil des Supreme-Courts zu den Zöllen ein zentrales Element seiner Politik "weggeschossen" habe. Trump ersetze Politik darum jetzt durch Ankündigungen und sorge damit für erhebliche Unsicherheiten an den Kapitalmärkten - auch in den USA.Dennoch sei es wichtig die Beziehungen zu den USA weiter intensiv zu pflegen, so Röttgen. "Trump ist nicht ganz Amerika und darum wird die Arbeit, etwa der Atlantikbrücke, aber auch der Bundesregierung, ihrer Kooperation von Parlamentariern eher noch bedeutsamer in diesen schwierigen Zeiten", sagte der CDU-Außenpolitiker.Das komplette Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/RGEPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6223775