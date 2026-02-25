Die Unternehmen haben in dieser Berichtssaison abgeliefert. Doch starke Quartalszahlen, zweistelliges Gewinnwachstum und optimistische Ausblicke haben nicht gereicht, um den S&P 500 anzutreiben. Während KI-Disruption, neue Zölle, private Kredite und geopolitische Risiken die Schlagzeilen dominieren, geraten Fundamentaldaten in den Hintergrund. Warum selbst ein "Beat and Raise"-Quartal die Aktienmärkte derzeit nicht mehr beflügelt. Aktienmärkte: S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
