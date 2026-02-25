FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OPS ITALIA S.P.A. EO O.N E2Y0 IT0005577868
AB/FROM ONWARDS 25.02.2026 13:18 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OPS ITALIA S.P.A. EO O.N E2Y0 IT0005577868
AB/FROM ONWARDS 25.02.2026 13:18 CET
© 2026 Xetra Newsboard