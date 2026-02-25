Anzeige
Mittwoch, 25.02.2026
WKN: A2QMYY | ISIN: US4330001060
Tradegate
25.02.26 | 14:08
13,130 Euro
+0,04 % +0,005
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
HIMS Aktie unter Druck: Jetzt Aktien kaufen nach Zahlen?

Die HIMS Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Fokus der Anleger. Zwar konnte Hims - Hers Health beim Gewinn je Aktie positiv überraschen, doch die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund 2 %.

Der Grund: Ein schwächer erwartetes erstes Quartal 2026 sowie regulatorische Unsicherheiten im Markt für Gewichtsreduktion. Für Investoren stellt sich damit die entscheidende Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um HIMS Aktien zu kaufen - oder überwiegen die Risiken?

