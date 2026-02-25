Ho-Chi-Minh-Stadt, die größte Stadt Vietnams, nimmt zum 1. März insgesamt 25 Elektrobus-Linien in Betrieb, auf denen Hunderte von Elektrobussen verkehren sollen. Bereits im Sommer 2025 hatte die Metropole 27 neue Elektrobus-Linien ausgerufen. Lokale Medien berichten, dass die für das Verkehrsmanagement zuständige Behörde von Ho-Chi-Minh-Stadt diese Woche die Einführung des neuen Linien-Pakets für den 1. März angekündigt hat. Damit gehe die Einführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
