EQS-News: 50 Best / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

WORLD'S BEST SOMMELIERS' SELECTION 2026 BEKANNT GEGEBEN



25.02.2026 / 14:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LONDON, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- In einer globalen Feier der Weinqualität stellten führende Sommeliers aus 17 Ländern auf sechs Kontinenten die Jury für die World's Best Sommeliers' Selection 2026. Unter der Leitung von Kristell Monot, Präsidentin der World's Best Sommeliers' Selection und Chefsommelière von Mugaritz, verkosteten die Juroren des Netzwerks The World's 50 Best Restaurants eine Vielzahl von Weinen, um eine Auswahl von 115 Weinen aus 16 Ländern zu treffen. Die endgültige Auswahl finden Sie hier . Italien steht mit 20 Weinen, darunter 13 Rotweine, an der Spitze der Auswahl. Der Nebbiolo glänzte mit vier Barolo- und Barbaresco-Weinen, während der Grenache von Clara Marcelli und der auf dem Meeresboden gereifte Merlot der Tenuta Del Paguro zu den moderneren Stilarten gehören. Portugal folgte mit 18 Weinen in den Kategorien Weiß-, Rot- und gespritete Weine. Fünf Weißweine verdeutlichten die Stärke der autochthonen Sorten Portugals, während alle acht Rotweine aus dem Douro-Gebiet stammten. Drei Portweine und zwei Madeiraweine bestätigten Portugals Meisterschaft bei den gespriteten Weinen. Die USA folgten mit 17 Weinen, angeführt von Kalifornien mit sechs Rotweinen und einem Weißwein, vom Pinot Noir aus Sonoma bis zu Cabernet Sauvignons aus Paso Robles. Texas steuerte sechs Weine bei, während Lingua Franca aus Oregon vier Plätze für Chardonnay und Pinot Noir erhielt. Spanien lieferte sieben Rotweine aus Regionen wie Ribera del Duero, Rioja und Priorat. Zwei Sherrys unterstrichen das erneute Interesse an gespriteten Weinen, während der Cava von Pere Ventura Spaniens Stärke bei Schaumweinen unterstrich. Zeitgenössische Weißweine von Chivite und Bodegas Faustino vervollständigten die 12 Beiträge. Argentinien steuerte ebenfalls 12 Weine bei, von denen sieben Rotweine den guten Ruf des Landes für Malbec unterstreichen. Vier Weißweine zeigten eine wachsende stilistische Bandbreite, während der aus dem Uco-Tal stammende Erzeuger Rutini mit einem Malbec, einem Chardonnay und einem Schaumwein nach traditioneller Methode seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte. Uruguay belegte fünf Plätze, Brasilien war mit einer einzigen Weißweinmischung vertreten und Chile mit acht Rotweinen. Anderswo in Europa war Frankreich bei Schaumwein und Rosé führend, während Deutschland mit drei Rieslingen beeindruckte. Der tschechische Erzeuger Gurdau erreichte drei Plätze mit einem Riesling, einem Grünen Veltliner und einem Sekt. Georgien fügte zwei traditionelle Rebsorten hinzu, darunter den einzigen Orangewein, und Griechenland steuerte einen weißen und einen roten Wein bei. Eine Sprecherin der World's Best Sommeliers' Selection kommentiert: "Die Auswahl spiegelt die unglaubliche Vielfalt der globalen Weinlandschaft wider - von verehrten Klassikern bis hin zu mutigen neuen Stimmen. Die Auswahl ist nach wie vor ein verlässlicher Maßstab für Fachleute aus dem Gastgewerbe, und wir sind stolz darauf, die weltbesten Sommeliers zusammenzubringen, um die Zukunft des Weins zu definieren." Medienzentrum:

https://event.worldsbestsommeliersselection.com/live/en/page/media-centre PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2919144/WBSS26.pdf

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2918452/Worlds_Best_Sommeliers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2919130/WORLDS_BEST_SOMMELIERS_SELECTION_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/worlds-best-sommeliers-selection-2026-bekannt-gegeben-302695645.html



25.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News